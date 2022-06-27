المستشار الألماني:مجموعة السبع قلقة من الأزمة الاقتصادية العالمية￼

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن كل زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى يساورهم القلق من أزمة اقتصادية عالمية وشيكة مع تباطؤ النمو وتزايد التضخم، حيث جاء هذا التصريح بعد جلسة عمل عن الاقتصاد العالمي في القمة السنوية لمجموعة السبع.

وأضاف شولتس في بيان نقله التلفزيون “كل الدول الأعضاء قلقة من الأزمة التي نواجهها.. معدلات النمو المتراجعة في بعض الدول وتصاعد التضخم ونقص المواد الخام واختلال سلاسل الإمداد، هذه ليست تحديات بسيطة”.