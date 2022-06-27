اقتصاد

ارتفاع أسعار الوقود مجدداً في سريلانكا بالتزامن مع وصول وفد أميركي

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
0 25 دقيقة واحدة

ارتفعت ​أسعار الوقود​ مجدداً في ​سريلانكا​، اليوم الأحد، مما يفاقم من معاناة السكان، بالتزامن مع وصول وفد أميركي لمناقشة سبل الحد من ​الأزمة الاقتصادية​.

وأعلنت شركة “سيلان بتروليوم” الحكومية، زيادة أسعار ​الديزل​ المستخدم في وسائل النقل العام بنسبة 15 بالمئة ليبلغ 460 روبية (1,21 يورو) للتر و​البنزين​ بنسبة 22 بالمئة إلى 550 روبية (1,44 يورو).

وتأتي هذه الزيادة غداة اعلان وزير الطاقة، كانشانا ويجيسكيرا، تعذر وصول شحنات عدة كانت متوقعة وإرجائها إلى أجل غير مسمى. وأوضح كانشانا ويجيسكيرا أن شحنات النفط التي كان من المقرر أن تصل الأسبوع الماضي لم تظهر، في حين أن الشحنات المقررة الأسبوع المقبل لن تصل لأسباب “مصرفية”.

وتؤكد مصادر رسمية أن الكميات المتبقية في البلاد يمكن أن تغطي الاحتياجات لمدة يومين، لكن السلطات تحتفظ بها للخدمات الأساسية.

وتواجه سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ حصولها على الاستقلال عام 1948، ولم تتمكن من تمويل استيراد المواد الأساسية مثل الأغذية والأدوية والوقود منذ أواخر العام الماضي.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
0 25 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

“سوناطراك” الجزائرية توقعت تحقيق 50 مليار دولار إيرادات بنهاية عام 2022

منذ 3 ساعات

شركات الطاقة الفرنسية تدعو إلى الحد فورا من استهلاك الطاقة

منذ 5 ساعات

المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات: شبكة الجيل الثاني لن تتوقف عن العمل في المدى المنظور

منذ يومين

سلطات الأرجنتين خففت 60% من أعباء الديون خلال حزيران عبر مبادلة محلية

منذ 3 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى