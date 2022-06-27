اقتصاد

شركات الطاقة الفرنسية تدعو إلى الحد فورا من استهلاك الطاقة

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
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أشار رؤساء شركات الطاقة الفرنسية العملاقة “إنجي وإي.دي. إف” و”توتال إنرجييس” الى أنه “لابد وأن يحد المستهلكون والشركات من استهلاكهم للطاقة فورا من أجل أن يكونوا مستعدين بشكل أفضل هذا الشتاء للتصدي لأزمة الطاقة التي تلوح في الأفق”.

ولفتت الشركات، في رسالة مفتوحة، الى أنه “يجب علينا العمل بشكل جماعي لخفض استهلاكنا من أجل استعادة هامش المناورة” مشيرة إلى الانخفاض الحاد في شحنات الغاز الروسي وكذلك الإنتاج المحدود للكهرباء في أوروبا بسبب مشكلات الصيانة.

وأضافت أن “اتخاذ إجراءات فورا هذا الصيف سيسمح لنا بالاستعداد بشكل أفضل في بداية الشتاء المقبل ولا سيما للحفاظ على احتياطياتنا من الغاز”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
0 27 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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