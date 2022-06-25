اقتصاد

المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات: شبكة الجيل الثاني لن تتوقف عن العمل في المدى المنظور

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 32 دقيقة
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اشار المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم في بيان رداً على بعض المغالطات التي تتداول حول تسعيرة الانترنت وامكانية تحويل الخطوط الثابتة إلى مدفوعة سلفًا، الى ان “شبكة الجيل الثاني لن تتوقف عن العمل في المدى المنظور وحتماً ليس في 1 تموز، وعند اصدار أمر لتنفيذ قرار توقيف شبكة الجيل الثاني، سينفّذ هذا المشروع بحسب المواقع وعلى مراحل وليس بين ليلة وضحاها”.

واوضح المكتب انه ” ليس صحيحاً أن وزير الاتصالات لن يسمح لأصحاب الخطوط الثابتة بتحويلها إلى خطوط مدفوعة سلفاً، بل على العكس تماماً، إذ لن يبقى هذا الخيار متاحاً فحسب، بل يتم تعديل الشروط لتكون أكثر مراعاة للمواطنين”.

ولفت الى انه “بدءاً من 1 تموز، سيتم احتساب تعرفة خدمات واشتراكات الاتصالات الخلوية وفق القسمة على ثلاثة تسدد بالعملة اللبنانية بحسب سعر منصة صيرفة. وعليه فإن الاشتراك الشهري للخط الثابت سيصبح 5 د.أ. أو ما يوازي 125 ألف ل.ل. على أن يستمر صاحب الخط بالاستفادة من 60 دقيقة تخابر”.

واكد انه “بالنسبة لسعر الغيغابايت، نشرت شركتا الاتصالات الخلوية تاتش وألفا أسعارهما على موقعهما الالكتروني وعبر قنواتهما الاجتماعية عقب المؤتمر الصحافي الذي عقد بحضور وزير الاتصالات للإعلان عن تعديل الأسعار في 26 أيار الماضي”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 32 دقيقة
0 16 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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