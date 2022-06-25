عقارات

ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة في أميركا على نحو غير متوقع في مايو￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 41 دقيقة
0 18 أقل من دقيقة

ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في مايو أيار لكن هذا الانتعاش مؤقت على الأرجح مع استمرار ارتفاع أسعار المنازل واقتراب معدلات فوائد القروض العقارية من 6%، مما يقلل قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الشراء.

وقالت وزارة التجارة الأميركية الجمعة 24 يونيو حزيران، إن مبيعات المنازل الجديدة قفزت 10.7% إلى معدل سنوي معدل موسمياً قدره 696 ألف وحدة الشهر الماضي.

وعدلت الوزارة وتيرة المبيعات صعوداً إلى 629 ألف وحدة من القراءة السابقة البالغة 591 ألفاً.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل حصة صغيرة في مجمل مبيعات المساكن في أكبر اقتصاد في العالم، ستنخفض إلى معدل قدره 588 ألف وحدة.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 41 دقيقة
0 18 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

“موديز” تُثبت تصنيف “إعمار العقارية” عند “Baa3” وتعدل نظرتها المستقبلية إلى مستقرة

منذ أسبوعين

أسعار المنازل البريطانية ارتفعت للشهر العاشر على التوالي

منذ 3 أسابيع

استطلاع لرويترز: توقع ارتفاع أسعار العقارات في دبي نتيجة طلب المستثمرين الأجانب

منذ 4 أسابيع

ارتفاع أرباح دار الأركان السعودية بـ 675% في الربع الأول 2022￼

منذ 4 أسابيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى