البيتكوين تعود للارتفاع وتتداول عند 20.5 ألف دولار

عادت البيتكوين للارتفاع من جديد خلال تعاملات، اليوم الخميس، بعدما عانت خسائر حادة بالأمس، كما صعدت القيمة السوقية العالمية للعملات الافتراضية.

وأعلنت منصة “بينانس”، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول في العالم، يوم أمس، أنها ستسمح للمستخدمين بإجراء عمليات تداول البيتكوين مقابل الدولار الأميركي والعملات المستقرة التي تشمل عملة “تيثر” و”يو إس دي سي” USDC و”بي يو إس دي” BUSD، دون دفع رسوم تداول فورية داخل الولايات المتحدة.

هذا وارتفعت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة بنسبة 1.98% خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية إلى 905.05 مليار دولار، بحسب بيانات “كوين ماركت كاب”.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت البيتكوين بنسبة 2.23% عند 20581.25 دولار، في الساعة 11:11 صباحًا بتوقيت بيروت، وفقًا لبيانات “كوين باس”.

وصعدت أيضًا ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية “الإيثريوم” بنسبة 2.54% إلى 1096.92 دولار، كما زادت الريبل 1.58% إلى 33 سنتًا.