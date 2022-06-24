اقتصاد

سلطات الأرجنتين خففت 60% من أعباء الديون خلال حزيران عبر مبادلة محلية

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 ساعات
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أفادت وكالة “بلومبرغ”، بأنّ “الأرجنتين استبدلت أكثر من نصف التزامات ديونها المحلية المستحقة في نهاية حزيران، في خطوة ستقلل بشكل كبير من الضغط على الحكومة للوفاء، بتجديد طرح رئيسي جديد لأوراق الدين الأسبوع المقبل”.

وقررت وزارة الاقتصاد استبدال 358 مليار بيزو (2.9 مليار دولار)، من أوراق الدين المحلية المستحقة في نهاية الشهر بأوراق جديدة مستحقة في وقت لاحق من العام الجاري. بلغت قيمة المبادلة نحو 60% من أكثر من 600 مليار بيزو من الدين المحلي المستحق في 30 يونيو.

ونفذت الوزارة المبادلة بعد عمليات بيع مكثفة في السوق المحلية الأرجنتينية خلال وقت سابق من حزيران، حيث قام المستثمرون بسحب الأموال من الصناديق التي تركز على الأصول المرتبطة بالتضخم، وسط تكهنات بعدم استمرارية قدرة الحكومة على تحمل عبء الدين المحلي الكبير.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 ساعات
0 30 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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