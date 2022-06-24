سلطات الأرجنتين خففت 60% من أعباء الديون خلال حزيران عبر مبادلة محلية

أفادت وكالة “بلومبرغ”، بأنّ “الأرجنتين استبدلت أكثر من نصف التزامات ديونها المحلية المستحقة في نهاية حزيران، في خطوة ستقلل بشكل كبير من الضغط على الحكومة للوفاء، بتجديد طرح رئيسي جديد لأوراق الدين الأسبوع المقبل”.

وقررت وزارة الاقتصاد استبدال 358 مليار بيزو (2.9 مليار دولار)، من أوراق الدين المحلية المستحقة في نهاية الشهر بأوراق جديدة مستحقة في وقت لاحق من العام الجاري. بلغت قيمة المبادلة نحو 60% من أكثر من 600 مليار بيزو من الدين المحلي المستحق في 30 يونيو.

ونفذت الوزارة المبادلة بعد عمليات بيع مكثفة في السوق المحلية الأرجنتينية خلال وقت سابق من حزيران، حيث قام المستثمرون بسحب الأموال من الصناديق التي تركز على الأصول المرتبطة بالتضخم، وسط تكهنات بعدم استمرارية قدرة الحكومة على تحمل عبء الدين المحلي الكبير.