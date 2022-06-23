زراعة

سلطات الفلبين حذرت من تفاقم أزمة نقص السكر

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات
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حذرت سلطات الفلبين من تفاقم أزمة نقص السكر، إذ تكافح للسيطرة على ارتفاع أسعاره في بلد يواجه بالفعل زيادة كبيرة في تكاليف الغذاء، وفق ما نقلت وكالة “بلومبرغ”.

وذكرت الوكالة أنه “لم تتمكن الفلبين من إنتاج كمية السكر المستهدفة بعد تقلبات مناخية قاسية، أضرت بالمحاصيل وبعد أن أدى ارتفاع أسعار الأسمدة إلى انخفاض إنتاجها، وتأخرت الواردات أيضا، مما أدى إلى تدهور أزمة الإمدادات”.

بدوره، أوضح رئيس إدارة تنظيم السكر، هيرمينجيلدو سيرافيكا، في بيان، أنه “خرجت الأسعار عن السيطرة حاليا وفي وضعنا الراهن، توشك كمية السكر على النفاد”، مرجحا أن تستورد الحكومة كميات إضافية من هذه السلعة.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات
0 37 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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