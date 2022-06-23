سلطات الفلبين حذرت من تفاقم أزمة نقص السكر

حذرت سلطات الفلبين من تفاقم أزمة نقص السكر، إذ تكافح للسيطرة على ارتفاع أسعاره في بلد يواجه بالفعل زيادة كبيرة في تكاليف الغذاء، وفق ما نقلت وكالة “بلومبرغ”.

وذكرت الوكالة أنه “لم تتمكن الفلبين من إنتاج كمية السكر المستهدفة بعد تقلبات مناخية قاسية، أضرت بالمحاصيل وبعد أن أدى ارتفاع أسعار الأسمدة إلى انخفاض إنتاجها، وتأخرت الواردات أيضا، مما أدى إلى تدهور أزمة الإمدادات”.

بدوره، أوضح رئيس إدارة تنظيم السكر، هيرمينجيلدو سيرافيكا، في بيان، أنه “خرجت الأسعار عن السيطرة حاليا وفي وضعنا الراهن، توشك كمية السكر على النفاد”، مرجحا أن تستورد الحكومة كميات إضافية من هذه السلعة.