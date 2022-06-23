انخفاض الأسهم الأميركية مع متابعة شهادة باول أمام الكونغرس

تراجعت الأسهم الأميركية في مستهل تعاملات الأربعاء مع بدء رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس الأميركي. وذكر باول للمشرعين في تصريحات للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ أن الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بشدة بخفض التضخم ولديه القدرة على تحقيق ذلك، قائلاً: نتفهم الصعوبات التي يسببها التضخم المرتفع.

كما أشار باول إلى أن الظروف الاقتصادية مواتية بشكل عام، مع وجود سوق عمل قوي، وطلب مرتفع باستمرار. وانخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.87% (-264 نقطة) إلى 30265 نقطة، في تمام الساعة 04:39 مساءً بتوقيت بيروت.

كما تراجع “إس أند بي 500” بنسبة 0.9% (-33 نقطة) عند 3732 نقطة، وهبط “ناسداك” 0.70% (-77 نقطة) إلى 10991 نقطة. وارتفع سهم “ريفلون” بنسبة 27.56% ليواصل الصعود بعدما تقدمت شركة مستحضرات التجميل الأسبوع الماضي بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الأميركي.