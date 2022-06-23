المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: روسيا قد تقطع إمدادات الغاز بشكل كامل عن أوروبا

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الأربعاء 22 يونيو حزيران، إن روسيا قد تقطع إمدادات الغاز بشكل كامل عن أوروبا بينما تسعى لتعزيز نفوذها السياسي وسط أزمة أوكرانيا، مضيفا أن أوروبا بحاجة للاستعداد الآن.

وأضاف فاتح بيرول في بيان أُرسل إلى رويترز “بالنظر إلى هذا السلوك في الآونة الأخيرة فإنني لن أستبعد أن تواصل روسيا إيجاد مشاكل مختلفة هنا وهناك وأن تواصل إيجاد ذرائع لمزيد من الخفض في تسليمات الغاز إلى أوروبا، بل إنها ربما تقطعها بشكل كامل.”، وأضاف”هذا هو السبب في أن أوروبا تحتاج إلى خطط طوارئ.”