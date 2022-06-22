مال وإستثمار

السعودية تعتزم قيادة استثمارات بقيمة 30 مليار دولار في مصر￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 15 ساعة
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أصدرت مصر والسعودية بيان ختامي مشترك لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر.

واتفق الجانبان على تعزيز الشراكة الاقتصادية استثمارياً وتجارياً بين البلدين، ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والإستراتيجية بينهما عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية المملكة 2030 ورؤية مصر 2030.

وأكد الجانبان عزمهما على زيادة وتيرة التعاون الاستثماري والتبادل التجاري وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.

كما تم الإعلان عن عزم المملكة العربية السعودية قيادة استثمارات في مصر تبلغ قيمتها 30 مليار دولار.

وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز زيادة الاستثمارات بين البلدين وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل أي صعوبات.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 15 ساعة
0 39 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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