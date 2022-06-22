ارتفاع مؤشر S&P 500 بنحو 2.5% بعدما سجل أسوأ أداء أسبوعي في عامين

أنهت الأسهم الأميركية أولى جلساتها في الأسبوع الجاري على ارتفاع بعدما سجل مؤشر S&P 500 في الأسبوع الماضي أسوأ أداء أسبوعي منذ عام 2020.

وفي نهاية الجلسة ارتفع مؤشر Dow Jones بنحو 2.2% أو 642 نقطة مسجلاً 30530 نقطة بعدما ارتفع بأكثر من 700 نقطة خلال الجلسة.

وصعد مؤشر S&P 500 بنسبة 2.56% عند 3764 نقطة، وارتفع Nasdaq بنحو 2.5% مسجلاً 11069 نقطة.

وكانت أسهم قطاع الطاقة هي الأفضل أداءاً في مؤشر S&P 500 إذ ارتفعت بنحو 5.1% بدعم من أسعار النفط.

وصعد سهم Diamondback Energy بنحو 8.2% فيما ارتفع سهم Exxon Mobil بنسبة 6.2%.

وسجلت أسهم شركات الرقائق مكاسب على مدار الجلسة، فصعد سهم Nvidia بنحو 4.3% وKLA بنسبة 4.9%.

فيما أظهرت بيانات اقتصادية تراجع مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لرابع شهر على التوالي مسجلة 5.41 مليون منزل.