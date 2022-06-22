إيلون ماسك: صفقة تويتر ستوفر إمكانية السماح للناس بالتعبير عن أفكارهم وفقاً للقوانين

أشار الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” الاميركية الملياردير إيلون ماسك، خلال منتدى قطر الاقتصادي، إلى أنّ “هناك فارق بين حرية التعبير وحرية الوصول لشبكات التواصل الاجتماعي، فلا يحق لك أن تقول ما تشاء، وصفقة تويتر ستوفر إمكانية السماح للناس بالتعبير عن أفكارهم وفقاً للقوانين”.

ولفت إلى أنه “لدي انطباع أن السيارات الصينية تتمتع بقدرة تنافسية وذكية، لذلك أظن أننا سنرى المزيد من الشركات التي تنتج السيارات الكهربائية”.