احتياطات تركيا من العملة الصعبة تبلغ أدنى مستوى في 20 عاماً

انخفض صافي احتياطيات ​البنك المركزي التركي​ بالعملة الصعبة لأدنى مستوياته في 20 عاما إلى سبعة مليارات دولار العام الماضي، وفقا لحسابات أربعة اقتصاديين استنادا إلى بيانات أولية.

وأوضح متعامل في سوق الصرف بأحد البنوك لوكالة “رويترز” للأنباء، أن “احتياج الاقتصاد للعملات الأجنبية مستمر. المؤشرات الأولية تُظهر أن احتياطيات البنك المركزي من ​العملات​ الأجنبية سينخفض بنحو مليار إلى سبعة مليارات دولار. وسيكون هذا أضعف مستوى منذ 20 عاما”.

وأظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي، أن “صافي الاحتياطيات بالعملات الأجنبية انخفض بنحو 2.37 مليار دولار إلى 8.15 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في العاشر من حزيران”. وسيعلن البنك المركزي التركي أحدث بيانات رسمية عن الاحتياطيات يوم 23 حزيران.