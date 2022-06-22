سياحة ونقل

شركة “ترانس ماش هولدينغ”: روسيا ستسلم 650 عربة قطار إلى مصر بحلول عام 2024

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
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كشف نائب رئيس شركة “ترانس ماش هولدينغ”، أن “روسيا ستسلم 650 عربة قطار إلى مصر بحلول عام 2024″، مشيراً إلى أن “الوضع الحالي قد فرض تحولات مؤقتة في المبيعات، ولكن مع ذلك، بحلول عام 2024، وبموجب العقد، سيتم تسليم 650 عربة”، موضحاً أن “هذا العقد له أهمية كبيرة لكل من الجانبين الروسي والمصري”.

وذكر في تصريح، أنه “بالنسبة للجانب المصري، هذه فرصة لاستخدام العربات الحديثة، وزيادة حصة السكك الحديدية، أما بالنسبة لتوريد العربات لميترو الإسكندرية الآن الكرة في ملعب المصريين، على الأرجح أن ذلك سيكون العام المقبل”.

ومن المخطط تسليم 1300 عربة قطار إلى مصر، حيث يتم التمويل بشكل مشترك من قبل بنوك التصدير والاستيراد، كما يتم تنظيم الإنتاج في روسيا (في مصنع تفير كاردج للبناء) وفي مصر (في مؤسسة دوناكيزي جيه آر إم أوكجاف أوكجت)

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
0 24 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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