مال وإستثمار

الأسهم الأوروبية ترتفع عند الإغلاق مع مكاسب الأسواق العالمية

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات
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أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تداولات الثلاثاء على ارتفاع، مع مكاسب الأسواق العالمية وترقُّب آفاق السياسة النقدية. وتتبعت البورصات الأوروبية التعافي النسبي لأسواق الأسهم في آسيا والولايات المتحدة، حيث صعد مؤشر “داو جونز” بأكثر من 500 نقطة خلال التداولات، بعد خسائر حادة مسجلة في الأسبوع الماضي.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قد ذكرت أمام البرلمان الأوروبي أمس أن البنك لا يزال يعتزم رفع معدلات الفائدة في شهري يوليو وسبتمبر المقبلين، في مسعى لوقف تسارع التضخم في منطقة اليورو. وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.3% أو ما يعادل نقطة واحدة ليسجل 408 نقاط، كما صعد “فوتسي 100” البريطاني 0.4% (+30 نقطة) عند 7152 نقطة. وسجل مؤشر “داكس” الألماني ارتفاعًا بنسبة 0.2% (+27 نقطة تقريبًا) مسجلًا 13.292 ألف نقطة، وزاد “كاك” الفرنسي بنسبة 0.7% (+44 نقطة) إلى 5964 نقطة.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات
0 25 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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