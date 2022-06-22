بنك التسويات الدولية: مخاطر العملات المشفرة تتحقق الآن

أشار بنك التسويات الدولية، إلى أن الاضطرابات الأخيرة في سوق العملات المشفرة تشير إلى أن مخاطر الأصول الرقمية اللامركزية التي تم التحذير منها منذ فترة طويلة تتحقق الآن بالفعل. وذكر البنك المركزي للبنوك المركزية عبر تقرير سنوي، أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لتطوير عملات رقمية جذابة تابعة للبنوك المركزية.

وأوضح المدير العام للبنك أجوستين كارستينز أن الانهيارات الأخيرة لعملتي “تيرا يو إس دي” المستقرة و”لونا”، والهبوط الحاد لعملة البيتكوين تمثل مؤشرات على وجود مشكلة هيكلية. وأضاف: “بدون وجود سلطة مدعومة من حكومة يمكنها استخدام الاحتياطيات الممولة من الضرائب، فإن أي شكل من أشكال الأموال يفتقر إلى المصداقية، كل نقاط الضعف التي تم الإشارة إليها سابقًا قد تحققت إلى حد كبير، لا يمكنك تحدي الجاذبية”.

وانخفضت قيمة سوق العملات المشفرة بأكثر من تريليوني دولار منذ القمة المسجلة في شهر نوفمبر الماضي، مع تراجع ثقة المستثمرين في الأصول الرقمية وتشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية لوقف تسارع التضخم.