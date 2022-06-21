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المركزي الأوروبي: منطقة اليورو معرضة لخطر “سيكولوجية التضخم”

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
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قال كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي فيليب لين إن تضخما قياسيا مرتفعا في منطقة اليورو يثير مخاطر بتغذية “سيكولوجية التضخم”، في إشارة إلى ظاهرة يعدّل فيها المستهلكون والشركات عاداتهم مع توقعهم ارتفاع الأسعار.

وما أن تترسخ سيكولوجية التضخم فإن المستهلكين يسارعون إلى الإنفاق للتغلب على الزيادة في الأسعار بينما تبدأ الشركات برفع الأسعار متوقعة ارتفاع التكاليف. وهذان السلوكان كلاهما يطيلان أمد التضخم.

وأبلغ لين اجتماعا لخبراء اقتصاديين في لندن “لدينا معدلات تضخم مرتفعة جدا الآن، ومن الواضح أننا قد نكون في عالم بدأت فيه سيكولوجية التضخم بالترسخ.”

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
0 31 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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