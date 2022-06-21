ارتفاع صادرات النفط السعودية في أبريل نيسان على أساس شهري إلى 7.38 مليون برميل يومياً من 7.23 مليون برميل￼

قال منتدى الطاقة الدولي للطاقة نقلاً عن بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة “جودي” إن صادرات السعودية من الخام في أبريل نيسان ارتفعت إلى 7.38 مليون برميل يوميا من 7.235 مليون برميل يومياً في مارس آذار.

وأشار المنتدى إلى أن البيانات تسلط الضوء على أن الطلب العالمي على النفط انخفض على أساس شهري في أبريل نيسان إلى ما دون مستويات ما قبل الجائحة مع تراجع الاستهلاك في عدة دول آسيوية.