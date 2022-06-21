مال وإستثمار

صناديق سيادية إفريقية وخليجية توقع اتفاقاً بهدف تعزيز الاستثمار￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 ساعات
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وقعت ثلاثة صناديق خليجية اليوم الإثنين العشرين من يونيو حزيران اتفاقاً مع 9 صناديق إفريقية في الرباط وذلك بهدف الترويج للاستثمار في القارة.

وعلى هامش الاجتماع الأول لمنتدى الاستثمار الإفريقي، وقع على الاتفاقية كل من جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة أبوظبي القابضة (إيه.دي.كيو) والهيئة العامة للاستثمار في الكويت.

ويعد منتدى الاستثمار الإفريقي منصة تجمع الصناديق السيادية في أنجولا وجيبوتي ومصر وإثيوبيا والجابون وغانا والمغرب ونيجيريا ورواندا.

ويعد صندوق إثمار كابيتال في المغرب وهيئة الاستثمار السيادية في نيجيريا والصندوق السيادي في مصر، من بين الصناديق السيادية الإفريقية التي وقعت الاتفاق.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي القابضة محمد حسن السويدي بأن المنتدى سيمنح الفرص لاستكشاف فرص جديدة مع شركاء محتملين في إفريقيا لـ إيه.دي.كيو والشركات التابعة لها.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 ساعات
0 31 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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