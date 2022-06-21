ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية بنحو 62.1% في 2021￼

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الإثنين العشرين من يونيو حزيران ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية بنحو 62.1% في 2021.

ووفقاً للبيان بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية مستوى 9.1 مليار دولار في العام الماضي، مقارنة بـ5.6 مليار دولار في 2020.

وأشار البيان إلى أن قيمة الصادرات المصرية للسعودية سجلت 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.9 مليار دولار خلال العام السابق له وهو ما يمثل ارتفاعاً بنحو 17.3%.

فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 6.9 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 84.5%.

وكانت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال العام الماضي هي الوقود معدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 4.6 مليار دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 11.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 9.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 17%.