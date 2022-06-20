زراعة

“بلومبيرغ”: الأسواق في أوروبا تشهد نقصاً في بعض المواد الغذائية الشائعة

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 ساعات
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افادت وكالة “بلومبيرغ”، أن “بعض المنتجات الشعبية الغذائية في الأسواق الأوروبية باتت تشهد نقصا في توافرها بسبب الوضع الاقتصادي في العالم”، موضحة أنه “في أستراليا كان هناك نقص في الخس على الرفوف، وهذا هو السبب في أن سلسلة مطاعم كنتاكي فرايد تشيكن قررت إضافة الملفوف إلى البرغر. بالإضافة إلى ذلك، اختفى البصل من الأسواق في اليابان، والبيرة المعبأة في ألمانيا، والفشار في الولايات المتحدة”.

وكانت هناك أيضا تقارير عن خطر حدوث نقص في بعض الأنواع الشعبية الأخرى من الخضار.

وفي إيطاليا، أعلنت حالة من الذعر في أوروبا، إذ احتل النقص العالمي في البطاطس عناوين الصحف بعد أن اضطرت ماكدونالدز إلى تعليق بيع البطاطس المقلية في العديد من البلدان بسبب مشاكل الإمداد. وترى الوكالة أن هذا الوضع تفسره الظروف الجوية ووباء فيروس كورونا، فضلا عن الوضع الجيوسياسي الذي تطور على خلفية العملية الخاصة لروسيا.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 ساعات
0 36 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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