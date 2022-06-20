أساسياقتصاد

نمو صادرات إيران إلى تركيا بنسبة 60 بالمئة خلال الربع الأول من 2022

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات
0 35 أقل من دقيقة

كشف مكتب الإحصاء التركي، بحسب إحصاءاته، أنّ “​التبادل التجاري​ الايراني مع ​تركيا​ شهد نموّا بنسبة 38 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي”، موضحًا أنّه تمّ الإعلان عن التّبادل التّجاري بين ​إيران​ وتركيا في الأشهر الأربعة الأولى من 2022 بمليارين و175 مليون دولار، فيما بلغ مليار 574 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وشهدت واردات تركيا من إيران في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 60%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ استوردت تركيا ما قيمته 775 مليون دولار من السّلع من إيران في الفترة من كانون الثّاني إلى نيسان من العام الماضي، فيما ارتفعت قيمتها لتبلغ مليار و231 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات
0 35 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

وزير النفط العراقي: ملتزمون بالوصول إلى إنتاج 8 ملايين برميل يوميا في عام 2027

منذ 9 ساعات

محافظ “الاحتياطي الفيدرالي الأميركي” يدعم رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أخرى في تموز

منذ 10 ساعات

نائب المستشار الألماني تحدث عن “ليّ الساعد” في مجال الغاز مع روسيا

منذ 10 ساعات

بوتين: الولايات المتحدة تطبع الأموال وتقتنص الغذاء في الأسواق العالمية

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى