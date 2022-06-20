نمو صادرات إيران إلى تركيا بنسبة 60 بالمئة خلال الربع الأول من 2022

كشف مكتب الإحصاء التركي، بحسب إحصاءاته، أنّ “​التبادل التجاري​ الايراني مع ​تركيا​ شهد نموّا بنسبة 38 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي”، موضحًا أنّه تمّ الإعلان عن التّبادل التّجاري بين ​إيران​ وتركيا في الأشهر الأربعة الأولى من 2022 بمليارين و175 مليون دولار، فيما بلغ مليار 574 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وشهدت واردات تركيا من إيران في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 60%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ استوردت تركيا ما قيمته 775 مليون دولار من السّلع من إيران في الفترة من كانون الثّاني إلى نيسان من العام الماضي، فيما ارتفعت قيمتها لتبلغ مليار و231 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.