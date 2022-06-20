وزير النفط العراقي: ملتزمون بالوصول إلى إنتاج 8 ملايين برميل يوميا في عام 2027

أكّد وزير النّفط ​العراق​ي إحسان عبد الجبار إسماعيل، أنّ “العراق يعمل لزيادة إمكانيّاته لرفع الطّاقة النّفطيّة، ولدينا مشاريع كبيرة لزيادة الإنتاج، ونحن ملتزمون بالوصول الى إنتاج الذّروة وهو 8 ملايين برميل نهاية عام 2027″، مبيّنًا أنّ “حاليًّا لدينا مشاريع قيد الإنجاز في الحقول النّفطيّة كافّة، وخاصّةً في محافظة ​البصرة​”.

وأشار، في حديث صحافي، إلى أنّ “الوزارة لديها مشاريع بنى تحتيّة لمدّ أنابيب سيلان في البحر، والعراق ملتزم بقرارات ​منظمة أوبك​ وبسياسة العمل فيها، لأنّ المنتجين يجب أن يوفّروا النّفط للمستثمرين كافّة”. وعن قانون الدّعم الطّارئ، أوضح أنّ “قانون لم يلبِّ تكاليف الإنتاج، ووزارة النّفط سجّلت احتجاجها لدى مجلس الوزراء حول ذلك”.

وشدّد إسماعيل على “أنّنا ملتزمون بحصّتنا في “أوبك”، وسنحقّق بحدود 100% من هذا الالتزام”، لافتًا إلى أنّ “سقف التّصدير سيكون لعموم العراق لشهر حزيران 3 ملايين و800 ألف يوميًّا، وشهر تموز 3 ملايين و850 ألفًا، بما فيها ​كردستان​ لأنّها جزء من العراق”.