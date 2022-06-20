محافظ “الاحتياطي الفيدرالي الأميركي” يدعم رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أخرى في تموز

أشار محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كريستوفر والر، إلى أنّه يدعم زيادة أخرى في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، في اجتماع البنك المركزي في تموز المقبل، إذا ظهرت بيانات اقتصاديّة كما يتوقّع.

ولفت في تصريح، إلى أنّ “​بنك الاحتياطي الفيدرالي​ هو من يمتلك القدرة على استعادة استقرار الأسعار”.

من جهته، أوضح رئيس “الفيدرالي الأميركي” جيروم باول، الّذي تعهّد باستمرار رفع أسعار الفائدة حتّى يكون هناك دليل “واضح ومقنع” على تراجع التضخم، خلال مؤتمر صحفي، أنّ هناك احتماليّة لفرض زيادة أخرى بمقدار 75 أو 50 نقطة أساس، في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.