الرئيس التنفيذي لـ”إيرباص”: هناك تواصل مع الخطوط القطرية لمحاولة حل النزاع المتعلق بطائرة “إيه 350”

كشف الرّئيس التّنفيذي لشركة “​إيرباص​” لصناعة الطائرات، جيوم فوري، أنّ الشّركة تجري مناقشات مع ​الخطوط الجوية القطرية​، لمحاولة حلّ نزاع قانوني مرير يتعلّق بسلامة طائرات “​إيه 350​”.

وأوضح، في تصريح على هامش اجتماع لقطاع الطيران في الدوحة، أنّ “هناك تقدّمًا بمعنى أنّنا نتواصل ونعمل مع بعضنا البعض”، معربًا عن اعتقاده “أنّنا نتشارك الرّأي القائل بأنّ التّسوية ستكون طريقة أفضل للمضي قدمًا”.

ويدور خلاف بين الجانبين بشأن صلاحيّة أحدث طائرات المقاصد البعيدة الأوروبيّة للتّحليق، بعد أن كشفت الأضرار الّتي لحقت بطلائها الخارجي الواقي، عن فجوات في نظام الحماية من الّصواعق، ممّا دفع السّلطات القطريّة إلى إيقاف أكثر من 20 طائرة.

وتعترف “إيرباص”، بدعم من سلطات الطيران الأوروبية، بوجود عيوب تتعلّق بالجودة في طائرات لدى عدد من ​شركات الطيران​، لكنّها تنفي أنّ مثل هذه المشكلات تصل إلى حدّ المخاطر المتعلّقة بالسّلامة، مؤكّدةً أنّ هناك حمايةً كافيةً احتياطيّةً من الصّواعق.