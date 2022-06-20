منصة التمويل اللامركزي “ميكر داو” علقت بعض أنشطة الإقراض المشفرة

علّقت منظّمة “ميكر داو” (MakerDAO)، المستقلّة اللّامركزية الّتي تدعم العملة المستقرة “داي” (DAI)، إيداع وتعدين الرّمز المشفّر في منصّة الإقراض المشفّرة “آفي” (Aave).

فقد صوّتت المنظّمة على تعطيل وحدة الإيداع المباشر لـ”داي” على بروتوكول “آفي”، ما يمنع المتداولين بفاعليّة من اقتراض العملة المستقرّة بضمان الرّمز المشفّر المشتق والمتعثّر “إيثيريوم 2” (stETH)، وأرجعت قرارها إلى الأحوال السوقيّة غير المواتية.

وأوضحت منصّة “بريموز” (Primoz)، وهي عضوة في فريق وحدة المخاطر الأساسيّة في “ميكر داو”، عبر موقع منتديات خاص بها، أنّ “السّبب وراء اعتقادنا في خطورة ذلك، هو أنّه من بين كلّ 200 مليون عملة “داي” تُقترض من بروتوكول “آفي إيثيريوم 2” (Aave Ethereum v2)، هناك 100 مليون عملة “داي” مستقرّة تقترض من قبل منصّة “سيلسيوس” (Celsius)، وتكون مضمونة على الأغلب بعملة “إيثيريوم 2″ التي تستخدم نظام إثبات الحصة (PoS)”.