نائب المستشار الألماني تحدث عن “ليّ الساعد” في مجال الغاز مع روسيا

رأى نائب المستشار الألماني روبرت هابيك، أن “وضع ال​طاقة​ في ألمانيا لا يزال “جديا ومتوترا” وسط تراجع إمدادات الغاز من روسيا”. وقام هابيك، الذي يشغل منصب وزير الاقتصاد في بلاده، بتشبيه ما يجري بـ”ليّ الساعد”( Arm wrestling) بين برلين وموسكو”، مضيفاً: “هذا يشبه ليّ الساعد، في الماضي، كان لروسيا يد أطول في البداية، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا الحصول على يد أقوى بواسطة الجهود المبذولة”.

واشار في حديث تلفزيوني، إلى أن “خزانات الغاز، تبقى حاليا ممتلئة بنسبة 57 في المائة، في حين أن النسبة المطلوبة 90 في المائة”، مقترحاً تحقيق “الأهداف المحددة مع حلول الشتاء عن طريق شراء الغاز و”التقنين”.

وفي 14 حزيران، أعلنت شركة غازبروم، أنها لا تستطيع استخدام سوى ثلاث وحدات ضخ فقط في محطة “بورتوفايا”، بسبب رفض شركة “سيمنس” الألمانية إعادة المعدات في الوقت المحدد بعد صيانتها. وفي اليوم التالي، أعلنت الشركة الروسية أنها ستوقف عمل توربين غازي آخر من شركة “سيمنس في نفس المحطة، واعتبارا من 16 حزيران، سيكون بمقدورها توفير ما لا يزيد عن 67 مليون متر مكعب من الغاز يوميا إلى “السيل الشمالي” من أصل 167 مليون متر مكعب.