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الإمارات تمنح ترخيصاً للوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 ساعات
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قال مندوب الإمارات الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حمد الكعبي الجمعة 17 يونيو حزيران، إن الإمارات منحت ترخيصاً للوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية.

وتم الانتهاء من بناء الوحدة في منطقة الظفرة بأبوظبي العام الماضي، وستبدأ العمل وإنتاج الكهرباء النظيفة في عام 2023 وفقاً لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وتعتبر محطة براكة النووية أول محطة طاقة نووية متعددة الوحدات في العالم العربي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في بيان “بموجب الرخصة، أصبحت نواة مفوضة بتشغيل الوحدة الثالثة من محطة براكة للطاقة النووية على مدى الأعوام الستين المقبلة”.

وعند اكتمال محطة البراكة، التي تقوم ببنائها شركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو)، ستضم 4 مفاعلات بقدرة إجمالية تبلغ 5600 ميجاوات، أي ما يعادل حوالي 25% من ذروة الطلب في الإمارات.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 ساعات
0 30 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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