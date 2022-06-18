“ماكدونالدز” تدفع 1.3 مليار دولار لتسوية نزاع ضريبي في فرنسا

اتفقت شركة “ماكدونالدز” على سداد مبلغ 1.25 مليار يورو (1.3 مليار دولار) لتسوية تحقيقات في فرنساتتهم مصنعة الـ”بيغ ماك” بالتهرب من دفع الضرائب عبر تحويل الإيرادات بطريقة ظالمة إلى لوكسمبورغ وسويسرا. ,وافقت الشركة على إجراء تسوية بقيمة بلغت 508 ملايين يورو لغلق تحقيق جنائي فرنسي حول مزاعم ممارسة الاحتيال الضريبي علاوة على سداد مبلغ 737 مليون يورو إضافية كضرائب وغرامات.

,استعرض قاضي باريس، ستيفان نويل التفاصيل الخاصة بالمبالغ أثناء جلسة عقدت في يوم الخميس، حيث اعتمد تسوية شركة “ماكدونالدز” وفقاً لبنود الاتفاق، لم تعترف الشركة بارتكاب الجرم المنسوب إليها. من جانبه، أوضح كبير المُدّعين الماليين، جان فرانسوا بونرت أن المبلغ الإجمالي الذي ستسدده شركة ماكدونالدز يُعدّ أكبر بمرتين ونصف من قيمة الضرائب التي تهربت منها، بما يصل إلى 470 مليون يورو تقريباً، مضيفاً “يُعدّ ذلك إذن بمثابة عقاب حقيقي”.