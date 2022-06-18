مؤشر “نيكي” يهبط دون 26 ألف نقطة مسجلاً خسارة أسبوعية

انخفضت الأسهم اليابانية بأكثر من 1% في نهاية تعاملات الجمعة مما دفع مؤشر “نيكي” للتراجع دون 26 ألف نقطة، بالتزامن مع انخفاض الين الحاد مقابل الدولار عقب السياسة النقدية الصادرة عن بنك اليابان. وأبقى بنك اليابان اليوم على معدل الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير عند 0.1-% بما يتوافق مع التوقعات، كما تعهد بتوجيه عائد السندات لأجل عشر سنوات قرب المستويات الصفرية، مؤكدًا على مراقبة البنك لتحركات سعر الصرف وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد.

وانخفض مؤشر “نيكي” في نهاية الجلسة بنسبة 1.77% إلى 25963 نقطة، ليتراجع دون مستوى 26 ألف نقطة للمرة الأولى منذ الثالث عشر من أيار، كما تراجع مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.71% عند 1835 نقطة. ويعد مؤشر “نيكي” منخفضًا خلال الأسبوع الحالي بحوالي 7%، في أكبر خسارة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في نيسان 2020.

وتراجعت العملة اليابانية بنسبة 1.65% إلى 134.39 ين مقابل نظيرتها الأميركية، في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت بيروت، بعدما انخفضت بأكثر من 1.8% إلى 134.63 ين بعد صدور قرار البنك المركزي في وقت سابق من التعاملات.