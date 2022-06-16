غاز ونفط

“أوبك” تتوقع استمرار النمو الإيجابي لاقتصاد الإمارات

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 15 ساعة
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حافظت منظمة الدول المصدرة للنفط ” أوبك”، على توقعاتها الإيجابية بشأن مواصلة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، وذلك في تقريرها الصادر أمس عن مستجدات توقعاتها الاقتصادية لشهر حزيران الجاري. وأكدت أوبك حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية، أن أعداد السياح في الدولة، خلال الربع الأول من العام الحالي، اقتربت من المستويات المسجلة قبل الجائحة، وذلك بدعم من التنظيم الناجح لفعاليات معرض إكسبو 2020 دبي.

وأوضحت أن الإنفاق السياحي شكل دفعة لدعم الانتعاش الاقتصادي، حيث يشكل قطاع السفر والسياحة نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وأشارت إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات في الإمارات، ارتفع من 54.6 في نيسان الماضي إلى 55.6 في أيار الماضي، ليسجل أعلى نسبة نمو في 5 أشهر.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 15 ساعة
0 45 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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