أبوظبي تبرم شراكة مع سانوفي الفرنسية في 4 مجالات للرعاية الصحية￼

وقعت دائرة الصحة في أبوظبي إعلاناً للتعاون مع شركة سانوفي الفرنسية في 4 مجالات استراتيجية للرعاية الصحية، حيث يشمل التعاون في إطلاق مشروع للأبحاث السريرية وبروتوكول خاص بتوظيف المرضى كما تم الاتفاق على السعي لتأسيس مشروعات لجمع البيانات وأبحاث السكان لسرطان الثدي في المراحل المتأخرة وسرطان واضطرابات الدم.

وسيتعاون الطرفان لتأسيس مشروع فحص السكان من الفئات المهددة بشدة لدعم رصد أمراض التمثيل الغذائي النادرة باستخدام أدوات الذكاء الصناعي.

وسيشهد التعاون إطلاق أكاديمية لسلاسل الإمداد ومبادرة تهدف إلى توفير وتطوير المعرفة المرتبطة بسلاسل إمداد اللقاحات.