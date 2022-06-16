اقتصاد

البنوك المركزية في السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين يرفعون أسعار الفائدة￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 17 ساعة
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اتجهت عدد من البنوك المركزية في دول الخليج إلى رفع سعر الفائدة اليوم الأربعاء الخامس عشر من يونيو حزيران، وذلك عقب قرار الاحتياطي الفدرالي برفع الفائدة 75 نقطة أساس.

الكويت ترفع الفائدة 25 نقطة

وأعلن البنك المركزي في الكويت رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25%.

السعودية ترفع الفائدة على سعر معدل اتفاقيات إعادة الشراء

وقرر البنك المركزي السعودي رفع سعر معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.25%، كما رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75%.

البحرين ترفع الفائدة لودائع الليلة الواحدة 75 نقطة أساس

وبحسب البنك المركزي في البحرين فإنه تم رفع سعر الفائدة لودائع الليلة الواحدة 75 نقطة أساس إلى 2.25%.

أما سعر الفائدة للودائع لمدة أسبوع فتم رفعها بمقدار 75 نقطة أساس إلى 2.50%.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة للودائع لفترة أربعة أسابيع بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25% وسعر الخصم 75 نقطة أساس إلى 3.75%.

قطر ترفع سعر الفائدة للإيداع 75 نقطة

وأعلن مصرف قطر المركزي أنه قام برفع سعر فائدة المصرف للإيداع بواقع 75 نقطة أساس ليصبح 2.25 %، إضافة إلى رفع سعر فائدة الاقتراض من المصرف بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.25 %، ورفع سعر إعادة الشراء بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.50 %.

الإمارات ترفع الفائدة 75 نقطة

وقرر مصرف الإمارات رفع سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 75 نقطة أساس اعتباراً من غداً الخميس.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 17 ساعة
0 44 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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