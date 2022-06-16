أساسي

    رفع الحد الأدنى للاجور وكلفة النقل للقطاع الخاص

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 19 ساعة
0 49 دقيقة واحدة

في سياق المحاولات لاحتواء تداعيات حرائق الأسعار وبدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، عُقد اجتماع في مقرّ المجلس وتوصّل خلاله المجتمعون إلى “صيغة توافقية وتشاركية كنتيجة للحوار المَرِن الذي دعا اليه المجلس على الدوام “. ومن مضامين الاتفاق: توافق المجتمعون على زيادة الحدّ الأدنى للأجور المسجَل لدى الضمان الاجتماعي بالنسبة إلى القطاع الخاص، من 2مليوني ليرة إلى 2,6 مليون. وزيادة بدل النقل اليومي للعاملين والأُجَراء في القطاع الخاص من 65 ألف ليرة إلى 95 ألفاً.

وعلى خط ازمة تامين الخبز، حذر الاتحاد العمالي العام من “أن الوضع التمويني في البلاد ينذر بعواقب كبيرة لا تحمد عقباها، خصوصا وان كميات القمح المدعوم باتت لا تكفي حاجة البلاد لأكثر من أسبوعين كحد اقصى، فضلا عن الارتفاع غير المحدود في أسعار المحروقات وتأثير ذلك على اسعار السلع والخدمات”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 19 ساعة
0 49 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

9 بليون دولار استثمارات طاقة مرتقبة عربياً

منذ 17 ساعة

رئيس الفدرالي الأميركي: البيانات الاقتصادية هي من ستحدد نسبة رفع الفائدة مُستقبلًا￼

منذ 18 ساعة

البنك المركزي الأوروبي: الاستخدام العالمي لليورو ظل مستقرًا خلال عام 2021

منذ يومين

محافظ بنك إنكلترا: استعدوا لخسارة كل أموالكم حال استثماركم في العملات المشفرة￼

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى