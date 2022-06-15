ارتفاع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 5 آلاف ليرة والمازوت 27 ألف ليرة والغاز 13 ألف ليرة

أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطاقة والمياه، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات. وارتفع سعر صفيحتَي البنزين 95 و98 أوكتان 5 الاف ليرة لبنانيّة، كما زاد سعر صفيحة المازوت 27 ألف ليرة، فيما تراجع سعر قارورة الغاز 13 ألف ليرة.

وأصبحت أسعار المحروقات السّائلة على الشّكل الآتي:

– صفيحة بنزين 95 أوكتان: 691000 ليرة.

– صفيحة بنزين 98 أوكتان: 702000 ليرة.

– صفيحة المازوت: 735000 ليرة.

– قارورة الغاز: 366000 ليرة.