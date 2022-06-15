موجودات المركزي القطري ترتفع 7% في مايو إلى نحو 284 مليار ريال￼



ارتفعت موجودات مصرف قطر المركزي في شهر مايو آيار الماضي بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 283.8 مليار ريال.

وبحسب بيانات رسمية فقد سجلت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي الشهر الماضي 153.8 مليار ريال، ما يمثل 54% من إجمالي موجودات المركزي، من بينها سندات وأذونات خزينة أجنبية بقيمة 115.3 مليار ريال.

كما سجلت أرصدة المركزي لدى البنوك المحلية الشهر المنصرم زيادة سنوية بنسبة 7.3% وصولاً إلى 81.3 مليار ريال، و كذلك “الموجودات الأخرى” بنسبة 21% إلى 48.5 مليار ريال.