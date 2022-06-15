الأسهم الصينية ترتفع مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية

ارتفعت ​الأسهم الصينية​ في نهاية تعاملات الثلاثاء بدعم من استئناف عمل معظم الشركات الصناعية في ​مدينة شنغهاي​، وسط مخاوف بشأن عودة تفشي فيروس “كوفيد-19” في البلاد، فيما تتجه الأنظار نحو بيانات اقتصادية منتظر صدورها غدًا في الصين.

وحسبما نقلت “سي إن بي سي”، أعلن نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، شين جوبين، أن “مدينة شنغهاي استأنفت العمل في 96.3% من الشركات الصناعية، بمعدل إنتاج أعلى من 70%، حيث حققت (تسلا) الإنتاج الكامل، في حين ارتفع إنتاج “​سايك​” -صانعة السيارات المحلية المملوكة للدولة- في أوائل يونيو بنحو 60% على أساس سنوي”.

هذا ويترقب المستثمرون صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي الصيني غدًا الأربعاء، مع توقعات بتراجعه بنسبة 0.7% على أساس سنوي خلال مايو، بعدما انخفض 2.9% في أبريل، بالتزامن مع صدور مؤشر مبيعات التجزئة إلى جانب بيانات معدل البطالة المتوقع استقراره عند 6.1% دون تغيير خلال نفس الفترة.

وصعد مؤشر “شنغهاي المركب” في ختام التعاملات بنسبة 1.02% إلى 3288 نقطة، كما ارتفع مؤشر “سي إس آي 300” بنسبة 0.799% إلى 4222 نقطة، وزاد مؤشر “شنتشن المركب” 0.19% إلى 2089 نقطة.

وارتفعت ​العملة الصينية​ 0.30% إلى 6.7345 يوان مقابل نظيرتها الأميركية، في تمام الساعة 12:30 مساءً بتوقيت غرينتش.