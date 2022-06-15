سياحة ونقل

هبوط حجوزات الطيران في الولايات المتحدة للشهر الثاني مع ارتفاع أسعار التذاكر

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 11 ساعة
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تراجعت حجوزات شركات الطيران في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي، مع ارتفاع أسعار التذاكر لمستويات تتجاوز عام 2019. وكشفت بيانات “أدوبي”، أن حجوزات الطيران الأميركية تراجعت 2.3% في شهر أيار الماضي على أساس شهري.

في حين أنفق العملاء نحو 8.3 مليار دولار لشراء التذاكر المحلية للطيران في الشهر الماضي، بزيادة 6.2% في نيسان السابق له. ومنذ بداية العام الجاري، أنفق العملاء أكثر من 37 مليار دولار على تذاكر الطيران في الولايات المتحدة، ما يعتبر ضعف المسجل في أول خمسة أشهر من عام 2021. وشهدت أسعار تذاكر الطيران في الولايات المتحدة ارتفاعات في الأشهر الماضية، بفعل صعود تكاليف الوقود ونقص العمالة وتعافي الطلب على السفر الجوي

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 11 ساعة
0 31 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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