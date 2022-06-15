فائض ميزانية روسيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام يبلغ 1.495 تريليون روبل

كشفت تقديرات وزارة المالية الروسية، عن تنفيذ أعباء الميزانية الفيدرالية في الفترة من كانون الثاني إلى ايار، بفائض قدره 1,495 تريليون روبل.

وبلغ حجم الإيرادات المستلمة في الفترة من كانون الثاني إلى ايار 12.043 تريليون روبل، أو 48,1% من إجمالي إيرادات الميزانية الفيدرالية المعتمدة بموجب قانون الموازنة للعام الحالي. في الوقت نفسه، بلغت إيرادات النفط والغاز 5,658 تريليون روبل، وبلغت الإيرادات غير النفطية والغازية 6,385 تريليون روبل. وتم تنفيذ نفقات الميزانية بمقدار 10,547 تريليون روبل، ما يمثل 44,5% من إجمالي النفقات المعتمدة للعام الحالي أو 41,5% من قائمة الميزانية الفيدرالية الموحدة، مع مراعاة التغييرات التي تم إجراؤها.

ونقلت مصلحة الضرائب الفيدرالية 8348 تريليون روبل إلى الميزانية في خمسة أشهر، أو 49,7% من أرقام الإيرادات المتوقعة لعام 2022، ودائرة الجمارك الفيدرالية – 3.1 تريليون روبل، أو 49,8% من أرقام التوقعات لهذا العام. ونقلت الوكالات الفيدرالية الأخرى 595,137 مليار روبل إلى الخزانة خلال هذه الفترة، أو 29,6٪%من أرقام الميزانية المتوقعة لعام 2022.