اقتصاد

ارتفاع سعر صرف الدولار في مصر

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 11 ساعة
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ارتفع سعر الدولار في مصر، مقابل الجنيه في 9 بنوك عاملة في البلاد مع نهاية التعاملات، مقارنة بمستواه نهاية تعاملات أمس. وبلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 18.70 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش، أما في بنك مصر فقد بلغ 18.70 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش. بينما في بنك الإسكندرية وصل الدولار لـ18.72 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش، وفي بنك القاهرة وصل إلى 18.71 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي وصل إلى 18.68 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع كما هو الحال في بنك قناة السويس.

وسجلت أعلى زيادة في مصرف أبو ظبي الإسلامي حيث بلغ 18.73 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 11 ساعة
0 32 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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