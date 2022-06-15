محافظ بنك إنكلترا: استعدوا لخسارة كل أموالكم حال استثماركم في العملات المشفرة￼

قال أندرو بيلي محافظ بنك إنكلترا أمام المشرعين أمس الإثنين الثالث عشر من يونيو حزيران إنه على الأشخاص الاستعداد لتكبد خسائر كبيرة في حالة أن قرروا الاستثمار في العملات المشفرة.

وأضاف بيلي: إذا أردتم الاستثمار في تلك الأصول لا بأس لكن كونوا مستعدين لخسارة كل أموالكم.

وتابع: الناس يقيمون الأشياء وفقاً لأسباب شخصية لكن تلك الأصول ليس لها قيمة حقيقية.

وليست تلك هي أول مرة التي ينتقد محافظ بنك إنكلترا العملات المشفرة إذ حذر العام الماضي من أنها تشكل خطورة للصالح العام.

وسجلت العملات المشفرة خسائر حادة على مدار الساعة القليلة الماضية وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية لها دون تريليون دولار كما هبطت بتكوين صباح اليوم دون مستويات 22 ألف دولار.