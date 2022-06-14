الذهب يحوم قرب أدنى مستوى في 4 أسابيع قبل اجتماع الفدرالي الأميركي￼

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء 14 يونيو حزيران من أدنى مستوى في أربعة أسابيع، حيث قدم توقف صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعض الدعم، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تزايد الرهانات على تشديد الاحتياطي الفدرالي الأميركي السياسة النقدية بدرجة كبيرة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1824.21 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:56 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 19 مايو أيار عند 1810.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1827.80 دولار.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين أمس الاثنين، فيما أدى إلى انخفاض سعر المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية بنسبة 3% تقريباً.

وقفزت مساء أمس الاثنين التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس غداً الأربعاء إلى 96% من 30% في وقت سابق خلال اليوم. وسيكون رفع الفائدة 75 نقطة أساس هو الأكبر منذ عام 1994.

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات الأمريكية في المدى القصير من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وارتفعت الفضة في العقود الفورية 0.5% إلى 21.16 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.4% إلى 936.77 دولار، كما صعد البلاديوم 0.4% إلى 1804.17 دولار.