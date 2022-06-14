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انخفاض البتكوين إلى أدنى مستوياتها في 18 شهراً إلى ما دون 25 ألف دولار

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
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انخفضت عملة بتكوين، إلى أدنى مستوياتها في 18 شهرا إلى ما دون 25 ألف دولار، ويعزى ذلك إلى تجنب المستثمرين الأصول الخطرة في ظل توتر الأسواق العالمية، وهوت القيمة السوقية للعملات المشفرة دون تريليون دولار للمرة الأولى منذ كانون الثاني 2021.

وانخفضت قيمة سوق العملات المشفرة إلى 926 مليار دولار وفقا لموقع (كوين ماركت كاب) للبيانات، وتراجعت بتكوين حوالي 10 بالمئة إلى أدنى مستوى في 18 شهرا عند 23950 دولارا. ويعكس تراجع بتكوين انخفاض سعرها بنسبة 65 بالمئة مقارنة بأعلى مستويات سجّلتها بتكوين في تشرين الثاني 2021. ومع هبوط بتكوين هوت العملات المشفرة الأخرى مع استمرار عمليات البيع على نطاق أوسع. كما انخفض مؤشر «MVIS 100»، الذي يقيس أفضل 100 رمز مشفر، بنسبة تصل إلى 9.7 بالمئة.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
0 30 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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