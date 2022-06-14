غاز ونفط

“غازكو” السعودية تتلقى خطابا من وزارة الطاقة بشأن تعديل أسعار بيع الغاز

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات
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أعلنت شركة “الغاز والتصنيع الأهلية” في السعودية “غازكو”، تلقيها خطابا من وزارة الطاقة بشأن تعديل أسعار بيع غاز البترول المسال اعتبارا من السبت الماضي 11 حزيران 2022. وأوضحت أن “التعديلات الحالية لن يكون لها أثر مالي جوهري على صافي دخل الشركة خلال الفترة القادمة”. وكانت “غازكو” في وقت سابق قد أكدت التزامها بالأسعار الجديدة المعلنة من قبل شركة “أرامكو”.

وكشف حساب العناية بالعملاء التابع لـ “غازكو” أن سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز الجديد 18.85 ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة، وغير شامل أجور النقل من محطات التوزيع إلى منافذ البيع. تجدر الإشارة إلى أن الأسعار المحلية لمنتجي غاز البترول السائل (أسطوانات الغاز)، والكيروسين، ستتم مراجعتها بشكل سنوي في المملكة، وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات
0 32 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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