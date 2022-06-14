“جيه بي مورغان”: إيرادات “آبل” من الألعاب والموسيقى ستتجاوز 8 مليارات دولار

توقع بنك “جيه بي مورغان” ارتفاع عوائد شركة “آبل” من الألعاب والموسيقى بشكل حاد في الأعوام المقبلة، مع استغلال الشركة قاعدة مستخدميها الضخمة. وقال محللو البنك الاستثماري الأميركي عبر مذكرة بحثية، إن إيرادات “آبل” من عروض الألعاب والموسيقى من المتوقع أن ترتفع بنسبة 36% لتصل إلى 8.2 مليار دولار بحلول عام 2025.

وأشار التقرير إلى أن الخدمتين من المحتمل أن يكون لهما قاعدة مشتركين مجتمعة تبلغ حوالي 180 مليون مشترك بحلول عام 2025، بدعم الانتشار السريع للإنترنت وازدهار صناعة الألعاب. وأوضح “جيه بي مورغان” أن خدمة “آبل ميوزك” التي تم إطلاقها في عام 2015 ستمثل الجزء الأكبر من تلك الإيرادات المتوقع، حيث ستبلغ عوائدها حوالي 7 مليارات دولار بحلول عام 2025.