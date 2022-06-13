غاز ونفط

تنزانيا تقترب من تطوير مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة 40 مليار دولار

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 15 ساعة
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أفادت وكالة “بلومبرغ”، عن اقتراب تنزانيا من تطوير مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة 40 مليار دولار، بعد أن وقّعت الحكومة والشركات، بما في ذلك “إيكوينور” (Equinor ASA) و”شِل” (Shell Plc)، اتفاقيات مبدئية.

من جهتها، لفتت رئيسة تنزانيا سامية سولوهو حسن، إلى أن هذا التوقيع الأخير يأتي قبل إبرام “اتفاق الحكومة المضيفة”، المتوقع نهاية العام الجاري، والذي يحدد الشروط الفنية والتجارية والقانونية للمشروع.

ويمكن أن يبدأ تطوير مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال قريباً، بعد اتخاذ قرار نهائي بالاستثمار في غضون ثلاث سنوات، حيث سيأتي بعد حوالي عقد من المفاوضات المطوّلة. وشملت الشركات الأخرى المشاركة كلاً من “إكسون موبيل” و”بافيليون إنرجي” (Pavilion Energy) و”ميدكو إنرجي” (Medco Energi).

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 15 ساعة
0 41 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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