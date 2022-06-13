الحكومة الايرانية اعلنت عن تسجيل أرقام قياسية في التجارة الخارجية

أعلنت الحكومة الإيرانية، عن “تسجيل أرقام قياسية في التجارة الخارجية”، لافتة إلى “مضاعفة حجم تعاملاتها التجارية خلال 6 أشهر”. وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، أن “حجم التجارة الخارجية لإيران حقق رقما قياسيا بتجاوزه عتبة 100 مليار دولار”، مشيرا إلى أن “معظم هذا الرقم تحقق في الأشهر التي تولت الحكومة الجديدة زمام الأمور في البلاد”.

وتابع: “مضاعفة حجم التجارة مع دول الجوار من خلال تنشيط العلاقات الدبلوماسية من أسباب هذه الطفرة”، مضيفاً: “معيشة الشعب تعتبر أولويتنا في وزارة الخارجية، وسياستنا الخارجية أيضا تعطي الأولوية للاقتصاد”