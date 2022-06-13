مال وإستثمار

المركزي الايراني نحو زيادة طرح النقد الاجنبي في سوق الصرف

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة
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أكد محافظ البنك ​المركزي الايراني​ علي صالح آبادي، اعتزام البنك زيادة عرض النقد الاجنبي في سوق الصرف المحلية.

وأوضح آبادي على هامش اجتماع مع الصرافين اليوم الاحد، بأنه تم الاتفاق مع ​مكاتب الصيرفة​ على زيادة عرض النقد الاجنبي في السوق وتسهيل اللوائح المتعلقة بالطلب، مشيرا أن الأيام القادمة ستشهد احداثا ايجابية، وارتفاعا بالتعاملات بهدف تغطية الاحتياجات الواقعية.

ولفت محافظ المركزي الى أن ايرادات العملة الاجنبية في وضعية جيدة من ناحية النقد و​الحوالات​، وثمة امكانية لفرض تعادل جديد بالسوق، حيث يتم متابعة هذه السياسة.

وأستطرد صالح آبادي أنه ومنذ بدء السنة المالية 20 آذار 2022، بلغت معاملات حوالات النقد الاجنبي 8.1 مليار دولار مصدرها معروض عملة المصدرين النفطيين وغير النفطيين، صعودا عن 4.6 مليار دولار المحققة في السنة السابقة.

ونوه الى طرح حوالات بقيمة 200 الى 300 مليون دولار في السوق يوميا ما يعكس تخطى العرض الطلب.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة
0 14 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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