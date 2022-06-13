خسائر تقدر بـ 4 ملايين دولار في السودان بعد غرق سفينة على متنها 16 ألف رأس من الضأن

أعلنت السلطات السوادنية، “غرق سفينة على متنها 16 ألف رأس من الضأن أثناء مغادرتها ميناء سواكن (شمال شرقي البلاد)”.

وقدرت وكالة ​السودان​ للأنباء الخسائر الناجمة عن غرق الباخرة التي كانت في طريقها إلى ​السعودية​ بـ”15 مليون ريال سعودي (نحو 4 ملايين دولار)، وتعرضت للغرق في بداية تحركها من الميناء”.

وأشار رئيس شعبة مصدري اللحوم في السودان خالد المقبول لوكالة السودان للأنباء، إلى أن “باخرة (بدر) -التي غرقت أمس السبت على رصيف ميناء سواكن- تسببت في إغلاق الميناء، مما يشكل خطورة على انسياب الصادر والوارد، خاصة مع اقتراب عمليات صادر الهدي ووجود ​المواشي​ بالمحاجر”.

وأوضح المقبول، أن “الباخرة الغارقة كانت تعاني من أعطال، وسبق أن تمت صيانتها بقناة ​السويس​”، وأكد “ضرورة وضع ضوابط لحركة البواخر لنقل المواشي في ظل غياب الناقل الوطني”.

وكان إعلام شرطة ولاية ​البحر الأحمر​، أفاد بأن “الباخرة غرقت نتيجة اختلال توازنها عند مغادرتها رصيف الميناء”، وأضاف أن “فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ البحارة، إلا أن جهودها لمنع غرق السفينة لم تنجح”.

وذكرت صحيفة “سودان تريبيون”، أنه من “المعتقد أن تكون الأغنام نفقت جراء انقلاب السفينة”. ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية قولها إن “السفينة كانت تنقل الأغنام المعدة للذبح”.